"За 5 лет компания из регионального IT-стартапа выросла в крупнейший интернет-магазин круизов, который агрегирует на сегодня 99,5% пассажирского флота нашей страны: на сайте представлено 105 теплоходов и более 4500 круизных маршрутов по рекам и озерам России. В этом году в ассортименте появились морские путешествия крупнейших мировых брендов — MSC, Costa, Royal Caribbean, Celestyal. За 2021 год общий оборот компании составил 800 млн рублей, выручка — 100 млн рублей", — говорится в сообщении.

Компания также объявила о ребрендинге. С октября 2021 года все три действующих бренда — интернет-магазин речных круизов kruiz.online, сайт морских круизов crugo.online и бренд "Твой круиз" — объединяются на одной платформе "круиз.онлайн", где можно будет купить все виды круизов — речные, морские и озерные.

"Теперь и в логотипе, и в названии сайта, и в документах будет "Круиз.онлайн". Новое название лаконично и отражает основную миссию нашей компании – все круизы можно купить онлайн в одном месте", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" директор компании Денис Крейцберг.

Фото: "Твой Круиз"

По его словам, главным принципом при оцифровке круизного сегмента было систематизировать информацию таким образом, чтобы клиенты легко выбирали нужный круиз и самостоятельно бронировали онлайн. "Крупный шрифт, легкий алгоритм, понятные схемы теплоходов – многое сделано, чтобы "омолодить" отрасль технологиями и преодолеть у старшего поколения страх к покупкам круизов в интернет-магазине", — сказал он. Эксперт напомнил, что наиболее лояльная аудитория круизных путешествий — именно туристы старших возрастов.

По данным компании, ежемесячно интернет-магазин посещает в среднем 250 тысяч уникальных пользователей с конверсией обращений – 1,3%. В месяц менеджеры компании обрабатывают в среднем 3 000 запросов на круиз.

На сегодня сотрудники "Круиз.онлайн" удаленно работают из 5 регионов РФ, есть оффлайн-офисы в Москве и Самаре. Штат компании быстро растет, постоянно усиливается IT-команда, только в ближайшие месяцы планируется принять 26 новых специалистов.