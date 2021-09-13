«К 27 октября двум еженедельным вылетам из Москвы в Пунта-Кану добавится цепочка с частотой вылетов раз в 10 ночей. Кроме того, с 29 октября авиакомпания начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга, с 31 октября — из Уфы, со 2 ноября — из Самары, с 4 ноября — из Екатеринбурга, с 6 ноября из Казани. Все региональные рейсы будут выполняться с частотой раз в 10 ночей», — сказала она.

Макаркова добавила, что все рейсы в Доминикану выполняются на Boeing 777-300 ER с салоном бизнес-класса на 14 мест.

Как рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), суммарно российские туроператоры будут предлагать в осенне-зимнем сезоне вылеты в Доминикану из девяти городов. «В турагентствах отмечают, что направление пользуется стабильно высоким спросом. Первые после полуторагодичного перерыва рейсы вылетают со стопроцентной загрузкой», — сказали в АТОР.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа. Оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата. С 27 августа все ограничения на регулярные и чартерные полеты были отменены. После этого цены на туры в республики начали снижаться, что, как подчеркивают в АТОР, и привело к росту спроса.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронного билета, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. В случае положительного результата гражданин направляется на изоляцию в аккредитованные Минздравом объекты размещения.