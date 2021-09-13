«Остров Фукуок в южной провинции Кьензянг станет первым местом, куда разрешат въезд иностранным туристам в рамках программы въезда по сертификатам вакцинации. Позже программа будет распространена на другие популярные туристические места, такие как бухта Халонг, города Хойан, Нячанг и Далат», — пишет издание.

Как отмечает газета, возможность посетить Фукуок появится уже в октябре, пробный период запуска международного туризма составит 6 месяцев. Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама заявило, что создаст благоприятные условия для иностранных туристов с сертификатами вакцинации. Также оно будет заниматься массовой вакцинацией местного населения и работников туризма.

Предполагается, что въезд для иностранцев будет разрешен с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, которая должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки и не ранее чем за год. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном в течение года заболевании. Всем прибывающим потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом 27 января, были запланированы рейсы из Москвы в столицу Ханой (два раза в неделю), однако они не выполняются. Туристов страна не принимает, она открыта только для граждан РФ, которые приезжают по рабочей визе.

Россиянам для въезда во Вьетнам на срок до 15 дней не нужна виза. Но с момента предыдущего выезда из страны должно пройти более 30 дней.