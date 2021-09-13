"Это необходимо, чтобы, с одной стороны, обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны и области, и иностранных туристов, с другой стороны, позволит нам очень активно, но аккуратно с точки зрения безопасности природы по четким стандартам и правилам развивать туристическую инфраструктуру на территории этого замечательного места", — сказал Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.

Глава региона отметил, что соответствующее постановление подписал накануне.

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В настоящее время документ еще не опубликован в электронном бюллетене правительства Заполярья, но из проекта постановления на открытом электронном портале Мурманской области следует, что площадь ООПТ в Териберке составит 2,4 тыс. га.

Как сообщалось, 21 августа министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Абаринов сообщил "Интерфаксу", что выход постановления о создании ООПТ в Териберке ожидается в сентябре текущего года.

В марте этого года заместитель председателя Кольского научного центра (КНЦ) РАН по научной работе Евгений Боровичев сообщал агентству, что "Газпром" не согласовал включение своих земельных участков, где в 2000-е годы планировалось построить береговую базу и СПГ-завод для освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, в состав ООПТ.

"В результате они вырезаны из природного парка, хотя на этих участках обнаружены редкие виды, занесенные в Красную книгу Мурманской области и России, птичьи базары", — отмечал Боровичев.

Предполагалось, что площадь природного парка превысит 3 тыс. га. При его проектировании ученые отмечали, что не хотят вводить много запретительных мер, а хотят создать ряд регулирующих правил, чтобы туристы и впредь могли ехать Териберку, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан, но уже без вреда для природы.

При подготовке комплексного экологического обследования Териберки ученые КНЦ РАН обнаружили в пределах будущего природного парка 31 вид из Красной книги Мурманской области и семь видов из Красной книги России. Кроме того, вблизи Териберки в 2010 году во время прокладки дороги для нужд Штокмановского месторождения была обнаружена стоянка древнего человека из 14 жилищ, где археологи собрали 160 тыс. исторических находок.

В ноябре 2020 года Боровичев сообщал агентству, что емкость туристического потока в Териберку почти исчерпана. Ученые подсчитали, что с учетом экологических аспектов предельная емкость села определена на уровне 50 тыс. туристов в год, а, по данным властей Мурманской области, турпоток в Териберку уже достиг 40 тыс. человек.

В КНЦ РАН отмечали, что вследствие антропогенной нагрузки в Териберке уже зафиксировано снижение количества краснокнижных растений и мхов, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа.

Териберка — популярное среди туристов поморское село. В 2015 году оно стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что летом на фестиваль "Териберка" на побережье Баренцева моря собирается около 5 тыс. туристов.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века.

В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.