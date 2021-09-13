Пресс-служба правительства региона предоставила журналистам видеозапись части заседания комиссии.

"Дано указание — всем, кто живые остались, установить платежные реквизиты по 100 тыс. рублей в качестве хоть какой-то небольшой компенсации выплатить. Это помимо страховой выплаты", — сказал Богданов.

Он уточнил, что все пассажиры были застрахованы, "со страховой компанией контакт установлен".

Ранее сообщалось, что правительство Иркутской области в течение двух-трех дней предоставит материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе. Родным погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тыс. рублей, в среднем — 250 тыс. рублей, получившие легкие травмы получат по 100 тыс. рублей.

В воскресенье пассажирский самолет L-410, выполнявший регулярный рейс из Иркутска, совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, 12 были доставлены в больницу.

В понедельник трое пострадавших эвакуированы в Иркутск и госпитализированы в областную больницу. На лечении в Казачинско-Ленской районной больнице остаются восемь человек, из них семеро — в состоянии легкой и средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии. Одна пассажирка была отпущена после оказания первой помощи.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что воздушное судно, на борту которого находились 16 человек, упало при повторном заходе на посадку.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники.

Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении "Аэросервис". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие принадлежит авиакомпании "СиЛА".

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета подключилась к расследованию крушения L-410.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 этого авиаперевозчика, выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.