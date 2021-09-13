Как сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Царскосельский железнодорожный мост представляет собой хорошо сохранившийся образец транспортного сооружения начала XX века, выполненного в приемах промышленного модерна с нестандартным применением обратных параболических арок центрального пролёта.

"Он является примером использования в отечественном мостостроении сварочного железа с заклёпочными соединениями, заменившего чугунные конструкции", — говорится в сообщении.

Мост был возведён в период последней реконструкции исторической Царскосельской ветви и постройки Императорского пути в 1900-1902 годы, за всю историю своего существования не был реконструирован и уже более 100 лет выполняет свою первоначальную функцию. Периодические плановые ремонтные работы не затрагивают его конструктивную систему и детали архитектурно-художественного оформления.

При строительстве Царскосельского железнодорожного моста были использованы такие передовые для рубежа XIX и XX веков инженерные конструкции, как фермы Финка. Они являлись более эффективными и лёгкими по сравнению с общеприменимыми в конце ХIХ века фермами Пратта и Больмана. Это первый в Санкт-Петербурге мост, в чьей конструкции пролётов с "ездой поверху" были применены параболические фермы, обращённые изогнутой стороной книзу.

Мост имеет выразительный силуэт и играет важную градостроительную роль в панорамах Обводного канала.

Первый деревянный мост на каменных устоях через Обводный канал датируется 1836 годом. Он был выстроен в связи с прокладкой первой железнодорожной ветки в Российской империи, соединившей Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском. В 1868-1869 годах на месте деревянного был сооружен металлический мост. Этот мост был разобран в результате модернизации железной дороги 1900-1904 годов.

В настоящее время Царскосельский железнодорожный мост находится на балансе Октябрьской железной дороги и используется по назначению.