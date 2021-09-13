Курс евро в 13:02 МСК составил 85,9975 руб./$1, уменьшившись на 45,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 72,935 руб./EUR1 — минус 24 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 33,56 копейки — до 78,81 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро днем в понедельник на фоне позитивной динамики мировых рынков и роста нефти. Поддержку рублю также продолжает оказывать пятничное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов и его намерение продолжить нормализацию денежно-кредитной политики в дальнейшем.