«Поиск охватывает всю территорию аэродрома — 1300 гектар. В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомица», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, ссылаясь на записи камер наблюдения, собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что животное перегрызло защитный хомут.

Там также подчеркнули, что собака находится не на ВПП.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в пятницу, 10 сентября, вылетавшая в Симферополь россиянка поместила свою собаку Еву в переноску и сдала в багаж. Однако во время транспортировки собака вырвалась и убежала в неизвестном направлении.