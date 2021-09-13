По ее словам, в ходе приема по личным вопросам с просьбой содействовать в выделении помещения для организации в Рязани музея обратился частный коллекционер. Как отмечает Сорокина, выставка кукол уже проходила в Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина.

"Если эта экспозиция так полюбилась рязанцам, мы будем оказывать ее организаторам всяческое содействие. Считаю, из этого начинания может получиться замечательный культурный проект", — отметила сити-менеджер.

Она подчеркнула, что в Рязани есть художественное училище с богатыми традициями, которое готовит талантливых художников; Рязанский театр кукол известен далеко за пределами города. Все это поможет создать вокруг будущего музея некий контекст, который привлечет не только рязанцев, но и гостей города.

Сорокина добавила, что поручила начальнику управления земельных ресурсов и имущественных отношений совместно с заявителями подобрать помещение, которое подошло бы для музея, и варианты уже есть.