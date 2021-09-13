По авиационной традиции, лайнер после посадки прошел через водную арку, а на выходе с трапа всех туристов угощали национальным блюдом чак-чак.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора, загрузка первого рейса составила почти 100%, на нем в Казань прилетели около 180 туристов.

Всего, как планирует туроператор, авиакомпания "Ямал" выполнит из московского аэропорта "Домодедово” на самолете Airbus A320 шесть рейсов. Вылеты, помимо 13 сентября, запланированы 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Продолжительность туров составляет 5 или 9 дней.

По подсчетам туроператора, тур с перелетом на чартерном рейсе обойдется туристу примерно на 4-5 тыс. рублей дешевле, чем при бронировании аналогичного тура на регулярном рейсе.

К старту чартерной цепочки туроператор подготовил эксклюзивную программу "Привет, Казань" продолжительностью 5 дней/ 4 ночи, которая доступна в трех форматах – лайт, стандарт и макси.

Программа в стартовом пакете (от 13,9 тыс. рублей на человека) включает перелет, проживание, трансферы по программе, автобусную обзорную экскурсию "Казань 1000-летняя", пешеходную экскурсия по Казанскому Кремлю с посещением основных достопримечательностей, посещение магазина-музея "Арыш Мае". Экскурсия на остров-град Свияжск или в Болгары доступны в вариантах стандарт (от 15,4 тыс.) и макси (от 17,5 тыс. рублей).

Помимо стандартных программ, туроператор предлагает гастро-туры "В Казани вкусно". Путешествие продолжительностью 5 дней/4 ночи включает перелет, проживание в отеле, трансферы по программе, экскурсии с чаепитиями и дегустациями, а также с мастер-классом по изготовлению домашней лапши, эчпочмака и татлы. Его стоимость — от 17,5 тыс. рублей на человека.

Девятидневный маршрут "Гранд-тур по Татарстану" (от 25,1 тыс. рублей на человека) включает перелет, проживание, трансферы по программе, экскурсии по Казани и ее пригородам с посещением основных достопримечательностей, а также поездку и национальный обед в Йошкар-Оле.

Для туристов, предпочитающих самостоятельно знакомиться с достопримечательностями или направляющихся в Казань по делам, TUI Россия предлагает сити-туры от 11 тыс. рублей на человека, включающие перелет, проживание в отелях, групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт.

TUI Россия при поддержке Ростуризма с 2020 года начал запускать чартерные программы в регионы России, куда прежде не было массового потока туристов. Это Бурятия, остров Сахалин, Мурманская, Тюменская области и другие регионы.