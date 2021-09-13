«Туристический автобус выполнял экскурсионный рейс с гражданами Украины, отдыхавшими в Бодруме. По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются», — сказали в дипмиссии.

По данным дорожной полиции, в результате лобового столкновения с передвигавшимся по встречной полосе школьным микроавтобусом погиб водитель, пострадали более 30 человек.

Как отметили в Генконсульстве, туристы и местные граждане, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Состояние троих несовершеннолетних турецких граждан, находившихся в микроавтобусе во время инцидента, оценивается как тяжелое.

Авария произошла утром на трассе Мугла-Денизли. Водитель экскурсионного автобуса, в котором были туристы из Украины, потерял контроль надо транспортным средством из-за сердечного приступа. В результате автобус врезался в другой, перевозивший школьников. Водитель туристического автобуса скончался на месте происшествия.