"В Кировске планируется строительство четырех гостиниц, застройщики из Санкт-Петербурга, Мурманска, Мончегорска", — сказал Кузин.

По данным администрации Кировска, основанным на big data "Сбербанка", в 2020 году турпоток в Хибины составил 146 тыс. человек (турпоток всей Мурманской области в 2020 году составил 350 тыс. человек — ИФ), что вдвое больше показателей 2019 года", отметил Кузин. Необходимость в создании новых мест размещения как раз продиктована растущим турпотоком, добавил он.

Как пояснили "Интерфаксу" в Центре развития туризма и бизнеса Кировска, пока что информацию о параметрах будущих гостиниц не раскрывают.

"До подписания соглашения о намерениях, а это запланировано на осень, мы не можем сообщить объем инвестиций, сроки строительства и на какое количество мест будут рассчитаны гостиницы", — сказал собеседник агентства.

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро").

При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае.