"По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет", — сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Спикер указал, что, вероятно, водитель — гражданин Турции — не справился с управлением из-за сердечного приступа. "Он погиб на месте аварии", — добавил он.

Николенко отметил, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение.

"Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь", — добавил он.

Ранее ряд турецких СМИ сообщили, что в районе Мугла водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом.

По данным издания olumhaberi.com, водитель туристического автобуса погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 турист.