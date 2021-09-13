Присвоение звезды осуществлялось по итогам анализа исторического, архитектурного и природного наследия первой столицы Древней Руси. Также на въезде в населенный пункт со стороны города Волхов совместно с жителями села был установлен знак "Самые красивые деревни и городки России".

"Старая Ладога — первая столица Древней Руси. Сейчас это один из самых посещаемых туристами населенных пунктов Ленинградской области. Главная достопримечательность села — Староладожская крепость, где располагается музей-заповедник, в фондах которого хранятся более двухсот тысяч различных экспонатов", — отмечают в пресс-службе. Ассоциация "Самые красивые деревни России" объединяет сельские населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием. Союз помогает развивать сельский туризм, вовлекать местных жителей в процесс облагораживания сельских территорий.