"Для первого электросудна москвичи уже выбрали название — "Синичка", оно начнет возить пассажиров в следующем году", — привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

За вариант "Синичка" проголосовало более 26% участников опроса в системе "Активный гражданин". Им было предложено выбрать название из пяти вариантов: "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Неглинка" и "Синичка". Все это — имена московских рек.

Регулярный речной транспорт вернется в Москву в 2022 году. Будет работать 20 электрических судов на двух маршрутах: от Киевского вокзала до Фили и от Автозаводского моста до Печатников.