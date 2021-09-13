"Нужно посмотреть, что полезное из законодательства соседней страны можно применить у нас, изучить опыт и воспользоваться им. Но, естественно, нам бы не хотелось, чтобы речь шла о слепом копировании чужих законов. Надеемся, что это будут разные законы в двух разных странах", — заявил председатель правления РСТО Руслан Сегенюк. Его комментарий размещен на сайте союза.

"Не думаем, что это (реализация программы — ИФ) быстрая история. Также не быстрой историей является сведение позиций в законодательствах двух стран. Хочется верить, что все это приведет к каким-то положительным сдвигам в работе туристической отрасли Беларуси, а не просто к унификации законов", — добавил глава РСТО.

Таким образом он прокомментировал туристическую союзную программу, одобренную на днях главами правительств Белоруссии и России. Стороны договорились об унификации законодательства в сфере туристической деятельности.

"Надеемся, что унификация все же будет не всеобъемлющая, а фрагментарная — с учетом особенностей нашей страны и независимости Беларуси как государства. В этой ситуации мы рассчитываем, что совместные точки взаимодействия будут выбраны правильно и мы возьмем что-то положительное из российской туристической практики. К примеру — кешбэк, который помог многим турфирмам в России", — отметил Сегенюк.

Туристический кешбэк — программа государственного субсидирования поездок по России, разработанная Ростуризмом. "Возможно, именно такой положительный опыт функционирования туристической отрасли возьмут на вооружение и наши белорусские чиновники", — рассчитывает Сегенюк.

По мнению РСТО, в свете одобрения союзной программы не понятно, что будет с проектом главного отраслевого документа — закона "О туризме". Он был принят в первом чтении, и осенью ожидалось второе. "Очевидно, что одобренный в первом чтении документ уже устарел, вероятно, требует кардинальной переработки, новых раундов согласований и утверждений", — считают в союзе.