Дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"По данным следствия, 10 сентября 2021 года в дневное время в номере гостиницы, расположенной в городе Новосибирске, ее сотрудниками было обнаружено тело мужчины, 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи", — говорится в сообщении.

Между тем в соцсетях местная жительница Анастасия Самарина сообщает, что погибший — ее брат, скульптор Игорь Самарин, автор проектов "Мемориал героев Великой Отечественной войны — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища", памятника Герою России, участнику войны в Афганистане Сергею Амосову и других работ.