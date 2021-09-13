Авария произошла в 7.30 утра на трассе Мугла-Денизли. Водитель экскурсионного автобуса, в котором были туристы из Украины, потерял контроль надо транспортным средством из-за сердечного приступа. В результате автобус врезался в другой, перевозивший школьников.

Водитель туристического автобуса скончался на месте происшествия. В результате ДТП пострадал 41 украинский турист, семь школьников и их водитель. Один из школьников находится в тяжелом состоянии. По информации некоторых турецких СМИ, в автобусе могли быть и российские туристы.