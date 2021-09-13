"С 6:00 19 сентября поезда "Аэроэкспресс" во "Внуково" и обратно будут курсировать каждый час по стандартному графику", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за плановых работ "Аэроэкспресс" меняет расписание поездов на Внуковском направлении 26 сентября. В этот день утренние рейсы с Киевского вокзала и из "Внуково" будут отменены до 11:00 включительно. С 12:00 поезда будут курсировать каждый час в обе стороны.

Чтобы добраться в аэропорт "Внуково" во время отмены аэроэкспрессов, перевозчик рекомендует пассажирам воспользоваться метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

Терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту "Внуково" будут работать в обычном режиме. Сотрудники помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию, отмечает "Аэроэкспресс".

Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственные терминалы в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".