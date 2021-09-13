В сравнении с августом 2020 года, когда авиасообщение было еще более существенно ограничено из-за COVID-19, пассажиропоток вырос почти на 50%.

В июле этого года авиакомпании РФ перевезли 13,2 млн пассажиров: это на 7% меньше показателя июля-2019 и на 94% больше, чем в июле-2020.

Группа "Аэрофлот" в прошлом месяце сократила перевозки примерно на 13% в сравнении с августом 2019 года, до 5,5 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"), следует из данных Росавиации. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,7 млн пассажиров, "Победа" — 1,5 млн, "Россия" — 1,3 млн. В августе 2020 года вся группа перевезла 3,8 млн человек, или на 45% меньше, чем в агусте-2021.

Авиакомпания S7 перевезла в прошлом месяце 1,9 млн человек (+18%), "Уральские авиалинии" — 1,2 млн (+30%).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 30,6 млрд пассажиро-километров (в августе-2019 — 35,6 млрд, в августе-2020 — 18,9 млрд).

С начала года российские авиакомпании перевезли 71,1 млн пассажиров, что примерно на 18% меньше, чем за тот же период 2019 года, и на 62% больше, чем в январе-августе прошлого.

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.