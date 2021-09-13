"Обнаружен бортовой самописец самолета, в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке зафиксированных им параметрических данных. В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники", — сказала Петренко в понедельник журналистам.

По ее словам, в аэропорту Иркутска произведена выемка полетной документации, образцов топлива и технических жидкостей, назначены химическая и медицинские судебные экспертизы.

"Продолжаются допросы лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета", — сказала Петренко.

Как сообщалось, в воскресенье пассажирский самолет L-410, выполнявший регулярный рейс из Иркутска, совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, 12 были доставлены в больницу. Троих пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в Иркутск. Двое пассажиров отказались от госпитализации. В больнице остаются семь человек, одну из пострадавших прооперировали, женщина в тяжелом состоянии.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта (ст. 263 УК РФ).