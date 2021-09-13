"Андрей Воробьев и Роман Абрамович открыли в Дмитровском городском округе пилотные 20 км. Также подписали соглашение между правительством Московской области и АНО "Вело1" о развитии велоинфраструктуры в области и создании новых участков маршрута Москва — Питер", — говорится в сообщении.

Предполагается, что общая протяженность веломаршрута составит 1 059 км. Около 140 км пройдут по Подмосковью. К концу года планируется ввести участок длиной 56 км, который соединит Яхрому, Дмитров и Дубну. Еще один построят в 2022-2023 гг. — он свяжет городские округа Дубна, Дмитровский, Пушкинский и Мытищи.

В пресс-службе отметили, что за счёт инвесторов и бюджета Подмосковья в течение четырех лет будет создано еще три веломаршрута.

"Один из них "Связь трех парков": Мещерский, Малевича и Лазутиной. Другой — соединит городские округа Истра, Рузский, Одинцовский и Красногорск. А уже в следующем году можно будет проехать от Полушкино/Троицкое до парка "Патриот". В перспективе планируется связать велодорожками все туристические города Московской области", — отмечается в сообщении.