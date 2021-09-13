Это книга об истории Тамбова и области, особенностях природы региона, достопримечательностях, известных земляках и интересных местах.

Издание уникально тем, что создано в соавторстве с десятками молодых художников, участниками конкурса детского рисунка. Также оно проиллюстрировано работами известных фотографов и художников.

Книга предназначена для детей 5-12 лет, но издание будет интересно и взрослым жителям и гостям региона, отмечает пресс-служба.

"В книге рассказано о наших известных достопримечательностях, о нашей истории очень легко, лаконично, но в то же время емко. В путеводитель включены объекты культурного наследия, являющиеся брендом нашего региона: Татарский вал, Усадьба Асеева, Дом-музей Чичерина, Дом-музей Мичурина, Усадьба Рахманинова", — приводятся в сообщении слова и.о.начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Наталии Юриной.