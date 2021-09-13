После первого показа литературные вечера-мистерии будут проходить в музее каждый четверг в сентябре и октябре. Этот музейно-театральный проект представляет собой серию перформансов в залах Нового и Старого Эрмитажей: сцены разыгрываются перед произведениями из коллекции музея, на тему которых были созданы музыкальные или литературные композиции. Музыка, танец и актёрское мастерство позволяют по-новому взглянуть на шедевры старых мастеров.

"Благодаря "Флоре" Эрмитаж предстанет перед зрителями в новом и необычном виде. Отправляясь в путешествие по экспозиции музея, зрители переходят из зала в зал — от сцены к сцене — где встречаются с ожившими шедеврами и погружаются в атмосферу, созданную под впечатлением от работ Рембрандта, Франческо Мельци, Антонио Кановы и других великих мастеров", — говорится в сообщении.

Зрители, находясь рядом с исполнителями в музейных залах, становятся не просто наблюдателями, но и соучастниками действия. Вовлекая аудиторию в свои выступления, авторы приглашают получить новый художественный опыт в классическом музее.

Главная идея проекта — соединение разных видов искусства в музее. В первую очередь изобразительного искусства и литературы, а затем — музыки, танца и актёрского мастерства. Приглашенные литераторы и музыканты из Австрии, России, Германии, Великобритании, США, Белоруссии и других стран создали свои тексты и композиции, вдохновившись произведениями Эрмитажа.

Среди авторов Мартин Поллак, Зэди Смит, Дэвид Фостер Уоллес, современную российскую литературу представляют Татьяна Толстая, Ольга Седакова и Евгений Водолазкин.

На основе созданных музыкальных и литературных произведений австрийский режиссер Жаклин Корнмюллер с коллективом из четырнадцати актеров, танцовщиков и исполнителей создаёт серию перформансов. Среди участников — Сергей Мигицко, Анна Буданова, Александр Кашпурин, Ксения Гаврилова, Лилия Бурдинская, Анна Вартаньян, Андрей Феськов, Юлия Гришаева, Саша Ревенко. Продюсером проекта выступает австрийский актер и драматург Питер Вольф.

Все двенадцать перфомансов будут показаны несколько раз в течение вечера. Зритель получает программу и карту, где будет отмечено, какой спектакль и в каком зале разыгрывается. Движение публики организовано так, что пропустить какую-то сцену невозможно. Каждому зрителю на время вечера будет выдан лёгкий складной табурет.