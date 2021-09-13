В пресс-релизе уточняется, что для остановки судна в Балахне был построен новый причал, инициатором строительства которого выступил президент и основатель группы компаний "ИТЕКО" Евгений Бабаев (транспортная компания — ИФ). Продолжительность поездки в одном направлении составит около 40 минут, планируется, что "Валдаи" будут ходить по этому маршруту каждый день.

Курсирование "Валдаев" до Балахны продлится до конца навигации, по окончании судоходного периода дебаркадер снимут с причала до весны. В зависимости от наполняемости судов будет определяться количество рейсов и судов, работающих в этом направлении. В следующем году маршрут также будет действовать на этом направлении, отмечает пресс-служба.

"Благодаря запуску нового маршрута Балахна впервые после почти 30-летнего перерыва сможет принимать пассажирские суда. Организация речных перевозок позволит развивать Балахну как один из туристических центров региона. Городской округ стал одним из победителей конкурса "Малые города и исторические поселения" с проектом создания "Берега ремесел": здесь предстоит благоустроить большую часть набережной, где уже построена новая пристань-дебаркадер для приема "Валдаев", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Глеба Никитина.

Пресс-служба напоминает, что суда на подводных крыльях "Валдай-45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Чебоксары (в зависимости от погодных условий и ситуации в Чебоксарском водохранилище), Макарьево, Городец, Павлово, Чкаловск, а также по Оке до Шуховской башни и от Нижневолжской набережной до Стрелки в Нижнем Новгороде.

Для работы по организации скоростных пассажирских регулярных перевозок на СПК "Валдай-45Р" в Нижегородской области ООО "Волготранс" (Самара) в 2019 году создало компанию ООО "Водолёт" (Нижний Новгород).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в феврале 2021 года АО "Корпорация развития Нижегородской области" стало владельцем 99% долей ООО "Водолёт", Казенное предприятие Нижегородской области "Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области" — 1%.

В правительстве региона "Интерфаксу" в начале марта сообщали, что по инициативе ООО "Волготранс" принято решение о передаче долей в региональную собственность. ООО "Водолёт" будет работать в навигацию 2021 года как компания правительства Нижегородской области.

Балахна — город в Нижегородской области, расположен на правом берегу реки Волги, в 34 км от Нижнего Новгорода. Предполагаемая родина Кузьмы Минина — организатора нижегородского ополчения 1611-1612 годов. Балахна со второй половины XV века и до наших дней имела три "золотых века", связанных с добычей соли, кораблестроением, производством бумаги и электроэнергии.