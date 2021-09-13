"Взлетели. В Иркутскую областную больницу отвезут", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета погибли четыре человека, включая пилота. В больницу были доставлены 12 человек.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Трое из них, в том числе второй пилот, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них — сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные — под наблюдением врачей. Одна из пассажирок покинула больницу после медосмотра.

Пассажирский самолет L-410 в воскресенье совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. Он летел из Иркутска регулярным рейсом.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил агентству, что воздушное судно, на борту которого находились 16 человек, упал в ходе повторного захода на посадку.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.