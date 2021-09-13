На встрече с президентом РФ Владимиром Путин Собянин назвал МЦД-4 очень важным проектом, поскольку он "объединяет практически все вокзалы, за исключением Павелецкого вокзала". "Шесть вокзалов, по сути дела, будут нанизаны на эту ветку. Уникальный сложнейший проект, начиная с киевского направления и в сторону горьковского направления", — отметил мэр.

Благодаря проекту, добавил он, можно будет попасть на любой железнодорожный вокзал Москвы. "Это такой тоже мегапроект. Сегодня там идет гигантская стройка, — соединение вот этих линий, вокзалов, "Каланчевки", Курского вокзала, полностью развернуты работы на всех участках", — сказал Собянин.

По словам мэра, МЦД-3 планируется запустить в 2023 году. "МЦД-4 — постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдет на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024-2025 годы", — отметил Собянин.

Каждый из диаметров — это десятки станций, а протяженность порядка 80 километров, напомнил он.