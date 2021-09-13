"Пока остаются", — сказал Кибовский журналистам, отвечая на вопрос о том, сохранятся ли ограничительные меры по заполняемости залов на 50% в театрах и кинотеатрах.

Он уточнил, что решение об отмене ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, все меры будут согласовываться с Роспотребнадзором.

Также он сообщил, что вводить систему QR-кодов в театрах не планируется.

"Давайте исходить пока из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Мы исходим из того, что начали сезон театральный в наших учреждениях культуры при существующих мерах ограничения, сегодня они признаются достаточными", — сказал Кибовский, отвечая на вопрос о том, будут ли введены новые ограничительные меры в театрах, в частности, QR-коды.

Он выразил надежду, что "те меры, которые предпринимает город, для того, чтобы бороться с пандемией, они позволяют нам вести, конечно, в ограниченном формате, во всех направлениях культурно-творческой жизни, она у нас продолжается".

Ранее о введении системы QR-кодов на спектакли сообщили несколько столичных театров, в том числе "Ленком имени Марка Захарова" и Театр Наций.

В конце июля столичный департамент культуры опубликовал приказ о том, что московские учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей; при проведении мероприятий в формате COVID-free зрители смогут находиться без масок и перчаток.

Согласно приказу, опубликованному на сайте столичной мэрии, учреждения культуры при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий, таких как концерты, представления, спектакли, лекции, творческие встречи и кинопоказы, должны ограничить количество зрителей до 50% от общей заполняемости зала, при этом их количество не должно превышать 500 человек, а также при условии наличия посадочных мест.

При этом действующие ограничения, согласно приказу, не применяются при "организации доступа всех посетителей с применением QR-кодов". Также допускается нахождение зрителей без масок и перчаток.