"Родным погибших — 1 млн рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии — 500 тысяч рублей, в среднем — 250 тысяч рублей, пострадавшим, получившим легкие травмы, — 100 тысяч рублей", — приводятся слова Кобзева в понедельник на сайте правительства Иркутской области.

Он добавил, что в среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура.

Кобзев написал в своем инстаграме, что погибли четыре человека, включая пилота: один житель Иркутска, один Ангарска, двое из поселка Магистрального. В больницу были доставлены 12 человек.

"Четверо — в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них — сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные — под наблюдением врачей", — сообщил Кобзев.

Он отметил, что одна из пассажирок, которой удалось выйти на связь после крушения и благодаря звонкам которой было установлено место авиакатастрофы, покинула больницу после медосмотра.

На месте работает психолог.

"В связи с трагедией вынужден прервать поездку по территориям и вылететь к месту ЧП для координации работы", — добавил Кобзев.

По информации главы региона, пассажирский самолет L-410 в воскресенье совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. Он летел из Иркутска регулярным рейсом.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что, по уточненным данным, в результате крушения самолета погибли один член экипажа и трое пассажиров. Ранее сообщалось, что жертвами стали двое членов экипажа и двое пассажиров.

В воскресенье представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил агентству, что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал в ходе повторного захода на посадку.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.