На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры проинформировали пилотов о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Инцидент вызвал острую реакцию в ряде стран мира. В частности, 5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете для белорусских самолетов использовать воздушное пространство стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

ЕС, США, Великобритания и Канада призвали власти Белоруссии сотрудничать с международными следователями в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

ЕС, США, Великобритания и Канада также объявили о расширении санкционных списков в отношении Белоруссии.