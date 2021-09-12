"По предварительным данным, погибли до четырех человек — один пилот, командир, и трое пассажиров, второй пилот жив", — сказал собеседник агентства.

Остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в основном — переломы.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что силы и средства спасателей добрались до места жесткой посадки воздушного судна.

"Проводится спасательная эвакуация", — сказали в ведомстве.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. Самолет летел из Иркутска в Казачинск.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.