"Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет", — приводятся слова Кобзева на сайте правительства региона.

Он добавил, что на место происшествия из Иркутска вылетает вертолет Ми-8 с руководителем территориального МЧС.

Следственный комитет (СК) также сообщает, что все пассажиры самолета остались в живых.

"По предварительным данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по поручению главы СК по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около села Казачинское в ходе повторного захода на посадку. Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета L-410 под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.