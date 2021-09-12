"Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожара в самолете удалось избежать.

В МЧС России подтвердили жесткую посадку самолета.

"В 18:15 по московскому времени поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в районе Иркутской области, Казачинско-Ленский район, в 4 км от села Казачинское. По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и 2 члена экипажа", — сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В МЧС РФ добавили, что силы и средства ведомства выдвинулись на место.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410 упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

"Самолет летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров", — сказал представитель авиакомпании.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы "Интерфаксу" сообщили, что самолет разбился, по предварительным данным, из-за отказа техники.

"По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге", — сказал собеседник агентства.

Правоохранители намерены опросить пилотов разбившегося под Иркутском L-410 на предмет действий при повторном заходе на посадку.

"Основной считается версия отказа двигателя, однако ошибку экипажа при заходе на второй круг нельзя исключать. При первой же возможности пилоты будут опрошены на предмет соответствия их действий протоколу выполнения посадки", — сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.