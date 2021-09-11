Глава государства выступил в субботу на торжественной церемонии открытия монумента.

"Знаю, что землям здесь, в Самолве, рядом с монументом планируется придать статус поля ратной славы. В благоустройство этой территории и близлежащих деревень вносят свой вклад волонтеры из 30 регионов нашей страны, в том числе, конечно же, из Пскова", — сказал Путин.

По его словам, эта работа будет продолжена.

"Разумеется, и государство увеличит свои труды для того, чтобы эта земля была в достойном состоянии. Я губернатору (Псковской области Михаилу Ведерникову) говорил, в ближайшее время примем дополнительные решения в этом направлении", — добавил президент.

Путин пожелал успеха всем участникам этого проекта — ребятам студенческих отрядов и движению "Волонтеры культуры".

Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента РФ от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области.

Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника — более 20 метров.

На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно. Руководитель мозаичной мастерской — Илья Красовский.

В центре композиции панно, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена — немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными.

Размер полотна в ширину — свыше 7 метров, высота — более 3 метров.

Авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу.

Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.

Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.