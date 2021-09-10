"Строительство рассчитано на 1,5 года, ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года. Стоимость реализации проекта составляет 2,1 млрд рублей", — говорится в сообщении пресс-служба губернатора региона.

Двухэтажное здание нового аэровокзала площадью около 6 тыс. кв. м рассчитано на обслуживание 580 тыс. пассажиров в год.

Перед терминалом будет оборудована зона посадки/высадки пассажиров из личного и общественного транспорта.

На 2022 год запланирована также реконструкция действующего аэропортового комплекса, включающая, в том числе, реконструкцию взлетно-посадочной полосы, светосигнального и радиотехнического оборудования, строительство новых объектов. Это позволит принимать крупные воздушные суда.

"После завершения работ воздушная гавань столицы края будет соответствовать и растущему пассажиропотоку, и современным стандартам качества и комфорта", — цитирует пресс-служба губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, сказанные им в ходе церемонии начала строительства.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край до 2023 года получит из федерального бюджета 1,7 млрд рублей на реконструкцию аэропорта краевого центра.

Аэропорт Ставрополя в 2020 году обслужил 338 тыс. пассажиров — на 22% меньше, чем в 2019 году.

Международный аэропорт "Ставрополь" входит в состав холдинга "Новапорт" Романа Троценко.