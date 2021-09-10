Так, в московский аэропорт "Домодедово" с 21 сентября "Белваива" будет выполнять 2 рейса в день, с 25 сентября — 3 рейса в день, в аэропорт "Шереметьево" — 2 рейса в день с 21 сентября.

В Санкт-Петербург компания будет выполнять 2 рейса в день с 21 сентября, а с 29 сентября — 3 рейса в день.

В Екатеринбург с 28 сентября будет выполняться 2 рейса в неделю, в Уфу — 2 рейса в неделю с 29 сентября, в Ростов-на-Дону — 2 рейса в неделю с 26 сентября, в Казань — 2 рейса в неделю с 29 сентября, в Самару — 2 рейса в неделю с 26 сентября.

С 21 сентября Россия снимает все COVID-ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией. Авиасообщение с Белоруссией после периода локдауна было восстановлено 21 сентября 2020 года.