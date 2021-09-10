"В условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, организаторами предложено равномерно распределить потоки посетителей. Это позволит избежать чрезмерной концентрации зрителей на одной площадке. На всех площадках силами волонтеров будет организована раздача средств индивидуальной защиты, а также обеспечена система дезинфекции рук", — говорится в сообщении.

Основные мероприятия по традиции пройдут в историческом центре. Они стартуют на всех семи площадках одновременно: на Пролетарской и Казанской набережных, на Крестовоздвиженской площади и улице Металлистов, на площади Ленина, в деловом квартале Ликерка Лофт и на площади перед Городским концертным залом.

Так, на Пролетарской набережной развернутся площадки молодежного формата: танцевальный марафон, спортивные игры, соревнования, игротека, чилл-зона, детская анимация, стрит-арт граффити и фудкорт.

Здесь состоятся концерты творческих объединений молодежных центров, лауреатов фестивалей творчества работающей молодежи и Тульской студенческой весны, музыкального театра "Gorizont Entertainment" и модный показ. Вечером на сцене выступит Артём Качер, а затем — Oреn air и DJ-set.

На Казанской набережной запланированы активности семейного формата. Вечером там состоится фестиваль "Джазпорт". В сопровождении легендарного JAZZPORT BAND прозвучат уже известные произведения исполнителей джаза, а также современные авторские композиции в уникальных аранжировках.

На одной сцене сойдутся сразу несколько поколений проекта JAZZPORT — от мастеров жанра до начинающих свой путь артистов.

На Крестовоздвиженской площади пройдет гастрофестиваль "Кремлевские посады". Желающие смогут попробовать новинки от тульских рестораторов.

На улице Металлистов резиденты представят локальные программы, а тульские артисты выступят в формате проекта "Уличный артист".

Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик" пройдет на площадках Городского концертного зала и делового квартала Ликерка Лофт.

Площадь Ленина с утра соберет любителей спорта на шоу "Сила Тулы", днем представят программу оркестры — участники "Парада оркестров", а вечером туляков ждет концерт артистов эстрады.

Завершит вечер праздничный фейерверк.