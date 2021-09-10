"В рамках последнего решения по мерам борьбы с эпидемией COVID-19, при въезде в Турцию из Российской Федерации на всех пограничных пунктах (сухопутных, воздушных или морских) пассажиры, прибывающие в страну, должны предоставить один из следующих документов: сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Принимаются сертификаты двухкомпонентной вакцинации. "Спутник Лайт" исключен из списка вакцин. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда (на английском языке). Документ должен быть в распечатанном виде с сайта госуслуг на двух языках и обязательно с QR-кодом", — говорится в сообщении туркомпании.

В качестве альтернативы можно предъявить справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке) или справку с результатом экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию (на английском языке), или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка может быть предоставлена в электронной форме либо в распечатанном виде. Если справка в электронном виде, то на ней должен быть QR-код. Если справка в распечатанном виде, то на ней должен быть QR-код и оригинальная печать лаборатории (не копия). Детям до 12 лет никакие справки не нужны.

Как рассказали в "Интуристе", обновленные правила въезда доведены до турагентств.

"Среди путешественников есть недовольство, потому что дополнительный анализы – это лишние траты, но отказываться от поездок никто не планирует", — заключили в компании.