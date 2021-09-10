"Мы приняли 3,2 млн российских туристов в 2014 году, а общее число иностранных туристов тогда составило 10 млн. В 2019 году мы приняли рекордные 13 млн иностранных туристов, хотя российский рынок был закрыт. То есть, без России мы смогли на 30% увеличить цифру 2013 года. Возможности нашей инфраструктуры с 2014 года заметно увеличились, были серьезно пересмотрены стандарты безопасности туристов", — сказал он на онлайн пресс-конференции.

Министр добавил, что за время, когда российский рынок был закрыт, на побережье Средиземного моря Египта появились новые курорты, пока малоизвестные туристам из РФ.

"Все это показатель того, что сейчас Египет может принимать не менее 3 млн российских туристов, 13 млн гостей из других стран и еще не менее половины от этого количества. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в сфере здравоохранения, в том числе в странах, которые будут отправлять к нам туристов", — подчеркнул он.

Прямое авиасообщение между российскими городами и курортами Египта было закрыто 6 лет, с ноября 2015 года по август 2021. РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города. Росавиация в конце августа попросила правительство увеличить число регулярных рейсов и разрешить чартерные рейсы в Египет.

Как сообщалось, министр туризма Египта надеется на возобновление чартеров в ближайшее время.