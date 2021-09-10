"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов в Пунта-Кану (Доминикана). Полеты по новому направлению в маршрутной сети авиакомпании начнутся 1 октября. Рейсы SU0156/SU0157 Москва — Пунта-Кана — Москва будут выполняться на самолете Airbus A350-900 три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Вылет из "Шереметьево" в 15:10, прилет в аэропорт Пунта-Кана в 19:55. Обратно рейс будет вылетать на следующий день в 14:50 и приземляется в Москве в 8:50 через день. Продолжительность полета составляет 11 часов 45 минут.

"Аэрофлот" не выполнял полеты в Доминикану с 2014 года.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронной анкеты, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. Тем, у кого есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса не позднее чем за три недели до поездки, а также тем, у кого есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, не требуется проходить выборочное тестирование.

Оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа, а с 27 августа снял все ограничения на полеты в страну.