"Что касается цен – египетское направление очень доступно, никакого роста цен нет. Я встретился со многими представителями турсектора и получил много вопросов о стоимости турпродукта. Стоимость тура – $700-800 за неделю c размещением в отеле по системе all inclusive", — рассказал он.

Как отметил министр, с конца 2016 года в Египте был установлен свободный курс валюты, и стоимость фунта сильно упала.

"Раньше один доллар стоил 9 фунтов, сейчас 16, что дает иностранному туристу преимущество и увеличивает его покупательную способность", — пояснил он.

Министр сообщил, что когда будет принято решение открыть чартеры и количество рейсов вырастет, то стоимость туров еще снизится.

Ранее министр сообщил в интервью "Интерфаксу", что с 1 ноября для отельеров будут установлены минимальные цены на номера в отелях: $28 за номер в четырехзвездочном отеле по системе "все включено" и $40 за номер в пятизвездочном отеле на аналогичных условиях. Эта мера вводится для того, чтобы в отелях был установлен минимальный уровень сервиса, а также соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города. Росавиация в конце августа попросила правительство увеличить число регулярных рейсов и разрешить чартерные рейсы в Египет.