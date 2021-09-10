"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства", — говорится в документе.

Также в рамках формирования единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставление государственных услуг в электронной форме.