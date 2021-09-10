"Незрячие и слабовидящие посетители смогут ощутить красоту яснополянской природы, почувствовать дух Толстого в его доме. Мы представляем вам результат огромного труда, ведь мемориальное пространство с подлинными предметами непросто адаптировать для посетителей. Мы очень рады, что это стало возможным", — сказала на презентации директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

О начале работы по адаптации экскурсий для незрячих и слабовидящих посетителей было объявлено в июне во время празднования 100-летия яснополянского музея. За три месяца партнеры музея создали 9 тактильных моделей экспонатов Дома Толстого и записали 50 тифлокомментариев — лаконичных описаний — к основным природным объектам Ясной Поляны, комнатам Дома Льва Толстого и десяткам отдельных экспонатов.

Изготовлением тактильных моделей для Ясной Поляны занималась мастерская тактильных макетов Михаила и Ольги Шу.

"Тактильные модели позволят незрячим гостям при посещении усадьбы узнать, как выглядят сейчас фасад Дома Толстого и балясины его веранды, фасад Флигеля Кузминских, каким был дом, в котором родился писатель. Кроме того, специалисты проекта создали рельефные изображения портретов писателя и его супруги, изображения матери Толстого в детском возрасте, а также модели бюстов Льва Николаевича и его старшего брата Николая. Большинство моделей созданы из скульптурного пластика, часть — деревянные", — отметили в пресс-службе.

Тифлокомментарии для музея записала актриса театра и кино, тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова при помощи бывшей сотрудницы музея "Ясная Поляна" Марины Михайловой. Каждый комментарий длится от одной до трех минут и может быть использован во время стандартной экскурсии по Ясной Поляне. При наличии на экскурсии незрячего посетителя экскурсоводы музея будут дополнять свой обычный рассказ аудиозаписями тифлокомментариев.

Проект реализован к 100-летию музея при поддержке Фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд".

В музее планомерно ведутся работы по адаптации среды для посетителей с особыми потребностями, регулярно проводятся инклюзивные мероприятия. C 2016 года на базе научно-культурного центра "Ясная Поляна" в Туле работает творческая студия "СемьиЦветик" для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках работы студии проводятся занятия по лепке, а также мастер-классы по рисованию с применением нетрадиционных техник и по созданию флористических композиций.

Также в музее организованы пленэры для глухих и слабослышащих художников, проводятся выставки их картин. Для сотрудников музея проведены тренинги по работе с незрячими и слабовидящими посетителями, которых сопровождают собаки-поводыри, подчеркивается в сообщении.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 300 тыс. человек.