"Туристка из Москвы больше двух недель спасалась в сибирской тайге. Мужчины случайно встретили ее у берега", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Женщина рассказала полицейским, что во время сплава их катамаран переворачивался и ломался.

"В последующем ее супруг погиб предположительно из-за обострения заболевания", — говорится в сообщении.

Следственное управление СКР по региону сообщило, что местные жители встретили пропавшую в четверг, в пятницу ее доставили в город Слюдянка.

По словам женщины, в 20-х числах августа во время похода ее супруг стал жаловаться на плохое самочувствие, с 27-го числа он уже не мог передвигаться. 7 сентября мужчина скончался.

Туристка решила самостоятельно искать обратный путь. Ее катамаран прибило к скале в районе Ореховой пади. Местные жители во время рыбалки увидели женщину и оказали ей необходимую помощь.

Женщину предоставили проживание в гостинице.

На место гибели 46-летнего мужчины запланирован выезд сотрудников правоохранительных органов со спасателями.

Ранее сообщалось, что 8 августа супружеская пара из Москвы отправилась из Слюдянки в поход на пик Черского горного хребта Хамар-Дабан на побережье озера Байкал. В конце августа в полицию обратилась сестра туристка и сообщила об их пропаже.

Супруги имели при себе надувной катамаран, на котором планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в Байкальск.