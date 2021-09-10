"Туристы были во время экономического кризиса 2008 года, в 2019 году туризм себя показывал с лучшей стороны. Туризм быстро восстанавливается, но такого еще не было. Фактически глобальный туризм, в том числе, туризм в наших странах в пиковые времена упал на 80%. Это и потеря рабочих мест, и задержка с инвестициями, с созданием новых продуктов. Если в 2019 году Азербайджан посетили 932 тыс. граждан России, то за 8 месяцев этого года — всего лишь 158 тыс.", — сказал он.

Гулузаде добавил, что в 2019 году Азербайджан посетили 255 тыс. туристов из Ирана, при этом за 8 месяцев текущего года всего 65. Число туристов их Казахстана сократилось с 47 тыс. в 2019 году до 3,3 тыс. в январе-августе 2021 года, из Туркмении — с 52 тыс. человек до 1,7 тыс.

"Такого с нами еще не происходило. К счастью, последние месяцы, благодаря предпринимаемым нашим правительствами действиям, в первую очередь, благодаря борьбе с коронавирусом, которую осуществляет наше правительство и благодаря вакцинации, которая проводится успешно, наши границы открываются", — сказал он.

Гулузаде сообщил, что с июня текущего года Азербайджан открыл воздушные границы для резидентов 42 стран мира, сухопутные до сих пор закрыты.

"Это достаточно большая география для индустрии туризма. В первую очередь, мы открыли две страны — это Россия и Турция. Самые топовые, приоритетные страны для Азербайджанского туризма. К сожалению, такие же приоритетные страны как Казахстан, Туркмения и Иран до сих пор закрыты. Мы надеемся, что в ближайшее время по мере успешного проведения вакцинации к этому вновь обязательно придем", — добавил он.