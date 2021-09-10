В сравнении с "доковидным" периодом (январь-август 2019 года) показатель вырос втрое.

Лидерами по объемам перевозок за 8 месяцев года стали авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "Победа". На своих рейсах в Геленджик они перевезли более 472,37 тыс. пассажиров.

В пятерку популярных направлений вошли: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.

"Текущий год и прошедший летний сезон являются для аэропорта Геленджик рекордными по количеству принятых и отправленных пассажиров. Несмотря на то, что пик туристической активности пошел на спад, мы продолжаем принимать рейсы из 16 городов нашей страны, при этом на прилет заполняемость рейсов сегодня все еще выше, чем на вылет. Существенный рост пассажиропотока по отношению к прошлым годам еще раз подчеркивает своевременность строительства нового аэровокзального комплекса. Готовность нового здания составляет более 70%", — приводит пресс-служба слова генерального директора аэропорта Ивана Таранченко.