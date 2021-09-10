"Иностранный турпоток в Анталью с начала года составил более 5 млн человек, это на 253% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году с 1 января по 27 августа провинцию посетили около 1,43 млн иностранных туристов. В августе этого года в Анталью приехали 1,66 млн путешественников, это на 146% больше, чем годом ранее, когда курорты посетили 672,4 тыс. человек", — пишет издание.

Как отмечает газета, российские туристы стали лидерами по турпотоку в Анталью, их доля составила 34,6% от общего числа путешественников. На втором месте туристы из Украины (20,6%), на третьем – из Германии (11,9%). Четвертое место по прибытия в Анталью заняли гости из Польши (5,4%).

По данным турецкого института статистики (TÜİK), доходы от туризма в первом квартале 2021 года составили $2,4 млрд, во втором – $3 млрд.

По данным министерства культуры и туризма Турции, в этом году в стране рассчитывают принять 25 млн иностранных туристов. До пандемии коронавируса, в 2019 году, Турцию посетили более 45 млн иностранных путешественников, а доходы страны от туризма составили $35 млрд.