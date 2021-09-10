"По состоянию на 10 сентября и в сравнении с предыдущими неделями заболеваемость возросла на 6%. Среди заболевших дети до 18 лет — 6%, люди старше 50 лет — 54%, заболевшие в 70% случаев женщины трудоспособного возраста", — сказала Тюпина на заседании оперативного штаба региона.

По ее словам, по каждому случаю проводится эпидрасследование, в ходе которого устанавливается контакт заболевшего. Чаще всего коронавирус передается в семье — 30%, по месту работы — 12%.

"Под медицинским наблюдением находятся 32 тыс. контактных лиц. Режим повышенной готовности в регионе сохраняется, рекомендуем носить маски в местах скопления людей, в транспорте, магазинах, торговых центрах, местах культуры и отдыха", — подчеркнула Тюпина.