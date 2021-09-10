"Более 400 турагентов из разных регионов России примут участие в ежегодном International Travel Forum. Мероприятие пройдет с 20 по 24 октября 2021 года в турецком Олюденизе в отеле Liberty Hotels Lykia. В этом году форум состоится уже в 13-й раз", — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе туроператора, вылеты на форум будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Кавминвод.

"По традиции форум будет сочетать в себе деловую и развлекательные программы, а также подведение итогов летнего сезона 2021 года, воркшопы с участием ведущих турецких отельеров. Концепция и подробная программа мероприятия станут известны в ближайшее время, о них будет объявлено дополнительно", — сообщили в "Интуристе".

Курортный поселок Олюдениз расположен на слиянии Эгейского и Средиземного морей и является визитной карточкой региона Фетхие. Ближайший аэропорт к курорту – Даламан.