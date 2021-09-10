"Оперштаб рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией", — говорится в сообщении.

"Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объёме", — уточняется в сообщении.

Накануне о предстоящем снятии всех коронавирусных ограничений на авиасообщение между Россией и Белоруссией сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако дату возобновления авиасообщения в полном объеме он не назвал.

"До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас — 36. Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро", — отметил Путин.

1 августа было расширено авиасообщение между Россией и Белоруссией, в частности увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе.

Кроме того, число рейсов по маршруту Москва — Минск увеличилось с 10 до 20 рейсов в неделю, по направлениям Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Белоруссией после периода локдауна было восстановлено 21 сентября 2020 года.